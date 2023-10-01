Самый тёплый и сухой: Синоптик раскрыл все рекорды ушедшего сентября

Сентябрь 2023 года в Москве — самый сухой за 141 год наблюдений и самый тёплый за всю историю XX–XXI веков. Об этом заявил РИА "Новости" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В столице закончился тёплый и рекордно сухой сентябрь. Вот и ушёл в историю сентябрь 2023 года, который в столице стал тёплым и обновил 141-летний рекорд по наименьшему количеству дождей. Средняя температура воздуха в сентябре на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, составила плюс 15 градусов, что на 3,1 градуса выше климатической нормы", — рассказал синоптик.

Леус отметил, что текущий сентябрь стал самым тёплым в Москве за историю этого и прошлого века. Температура выше была только в сентябре 1851 года, тогда было плюс 16,3 градуса, и в сентябре 1847 года, когда средняя температура поднялась до 17 градусов.

Синоптик отметил, что за весь сентябрь температура ниже нормы опускалась лишь четыре раза. Почти 20 дней градусники показывали отметку больше 20, а самым тёплым днём стал День знаний, тогда отметка поднялась до +26,9 градуса. Он подчеркнул, что самая холодная температура была 17 сентября, когда термометр показывал +4,6 градуса.

Эксперт добавил, что этот сентябрь стал самым сухим за 141 год. В осадкомеры попало всего 6,1 миллиметра осадков.

"Прежнее достижение составляло 7,9 миллиметра и принадлежало 1882 году. Дожди в Москве отмечались лишь в течение шести дней, при том что по климату их должно быть 16. Сильных дождей не наблюдалось", — заключил Леус.