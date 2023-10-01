На "Госуслугах" ввели обязательную двухфакторную аутентификацию
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассказали, что уже более 35 миллионов граждан подключили двухфакторную аутентификацию на портале "Госуслуги".
"Дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала — всего более 35 млн человек", — говорится в сообщении.
Также в министерстве рассказали, что с 1 октября дополнительное подтверждение стало обязательным. Двухфакторная аутентификация повысит безопасность аккаунтов, это позволит сохранить личные данные. Проект в ближайшее время примет Правительство РФ. После этого все, кто не установил дополнительную защиту, будут обязаны это сделать.
Ранее Лайф писал, что граждане России смогут подавать или отзывать согласие на обработку биометрических данных через портал "Госуслуги". В кабмине рассказали, что это позволит гарантировать право контроля за обработкой собственной биометрии.
ТАСС / РБК / Андрей Любимов