На "Госуслугах" ввели обязательную двухфакторную аутентификацию

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассказали, что уже более 35 миллионов граждан подключили двухфакторную аутентификацию на портале "Госуслуги".

"Дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала — всего более 35 млн человек", — говорится в сообщении.

Также в министерстве рассказали, что с 1 октября дополнительное подтверждение стало обязательным. Двухфакторная аутентификация повысит безопасность аккаунтов, это позволит сохранить личные данные. Проект в ближайшее время примет Правительство РФ. После этого все, кто не установил дополнительную защиту, будут обязаны это сделать.