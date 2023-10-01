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1 октября, 11:05

На "Госуслугах" ввели обязательную двухфакторную аутентификацию

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассказали, что уже более 35 миллионов граждан подключили двухфакторную аутентификацию на портале "Госуслуги".

"Дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала — всего более 35 млн человек", — говорится в сообщении.

Также в министерстве рассказали, что с 1 октября дополнительное подтверждение стало обязательным. Двухфакторная аутентификация повысит безопасность аккаунтов, это позволит сохранить личные данные. Проект в ближайшее время примет Правительство РФ. После этого все, кто не установил дополнительную защиту, будут обязаны это сделать.

Россиянам могут разрешить заключать сделки и получать госуслуги по загранпаспорту

Россиянам могут разрешить заключать сделки и получать госуслуги по загранпаспорту

Ранее Лайф писал, что граждане России смогут подавать или отзывать согласие на обработку биометрических данных через портал "Госуслуги". В кабмине рассказали, что это позволит гарантировать право контроля за обработкой собственной биометрии.

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ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Александра Мышляева
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