В Воздушных силах Украины признали, что их средства РЭБ не справляются с российскими дронами

Российские беспилотники высоко защищены от применяемых Украиной средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), признал представитель Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат. По его словам, дронам сложно противодействовать.

"Цель сама по себе непростая, малозаметная, малоразмерная, то есть скорость невысокая. Маленькая скорость — это проблема, для того чтобы обнаруживать её или истребителем, или другими системами", — сказал он.

Причём российские беспилотники и другое вооружение совершенствуются для большей защиты от средств подавления, используют композитные материалы. По словам Игната, даже если дрон потеряет связь со спутником, то продолжит полёт, восстановив соединение после выхода из зоны действия РЭБ.