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1 октября, 11:34

Семь человек пострадали от удара молнии в парке в Японии

В парке Китами на севере Японии в результате удара молнии пострадало не менее семи человек. ЧП произошло в 16 часов по местному времени (10:00 по мск). В это время в парке проходило мероприятие для школьников, сообщил телеканал NHK.

Семь человек пострадали от ударов молнии в парке в Японии. Видео © X / NHK

Сейчас на месте работают спасатели.

Ранее Главное метеорологическое агентство предупреждало, что из-за атмосферного фронта в Японии повышена угроза природных катаклизмов.

Ужасающий удар молнии в Королевскую часовую башню в Мекке попал на видео

Ужасающий удар молнии в Королевскую часовую башню в Мекке попал на видео

Лайф рассказывал, что в Мексике молния-убийца поразила двоих туристов. Трагедию на камеру телефона запечатлел один из очевидцев.

Обложка ©

X / NHK

Александра Мышляева
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