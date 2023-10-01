Семь человек пострадали от удара молнии в парке в Японии
В парке Китами на севере Японии в результате удара молнии пострадало не менее семи человек. ЧП произошло в 16 часов по местному времени (10:00 по мск). В это время в парке проходило мероприятие для школьников, сообщил телеканал NHK.
Семь человек пострадали от ударов молнии в парке в Японии. Видео © X / NHK
Сейчас на месте работают спасатели.
Ранее Главное метеорологическое агентство предупреждало, что из-за атмосферного фронта в Японии повышена угроза природных катаклизмов.
Лайф рассказывал, что в Мексике молния-убийца поразила двоих туристов. Трагедию на камеру телефона запечатлел один из очевидцев.
X / NHK