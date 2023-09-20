Молния-убийца поразила двух туристов в Мексике
Два человека скончались после удара молнии на пляже в Мексике
Два человека погибли от удара молнии в Мексике. Обложка © X / Metrópoles
Мужчина и женщина погибли в результате удара молнии в Мексике. Электрический разряд природного происхождения настиг их на популярном туристическом пляже Аквила. Трагедию на камеру телефона запечатлел один из очевидцев.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как на фоне непогоды молния с сокрушительным шумом несколько раз попадает в находящихся на пляже людей. Женщина скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Мужчина был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти бедолагу.
Два человека погибли от удара молнии в Мексике. Видео © X / Metrópoles
Молнии-убийцы нередко приводят к гибели людей и на территории России. Так, в августе жертвой природного явления стала москвичка, а в июле подобный инцидент произошёл в Краснодарском крае. Не щадит непогода и несовершеннолетних.