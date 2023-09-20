Молния-убийца поразила двух туристов в Мексике

Мужчина и женщина погибли в результате удара молнии в Мексике. Электрический разряд природного происхождения настиг их на популярном туристическом пляже Аквила. Трагедию на камеру телефона запечатлел один из очевидцев.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как на фоне непогоды молния с сокрушительным шумом несколько раз попадает в находящихся на пляже людей. Женщина скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Мужчина был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти бедолагу.