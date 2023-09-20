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19 сентября, 22:58

Молния-убийца поразила двух туристов в Мексике

Два человека скончались после удара молнии на пляже в Мексике

<p>Два человека погибли от удара молнии в Мексике. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/Metropoles/status/1704185325101183428?t=mbUnso7E48UGsB7Y67484A&s=19" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Metrópoles</a></p>

Два человека погибли от удара молнии в Мексике. Обложка © X / Metrópoles

Мужчина и женщина погибли в результате удара молнии в Мексике. Электрический разряд природного происхождения настиг их на популярном туристическом пляже Аквила. Трагедию на камеру телефона запечатлел один из очевидцев.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как на фоне непогоды молния с сокрушительным шумом несколько раз попадает в находящихся на пляже людей. Женщина скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Мужчина был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти бедолагу.

Два человека погибли от удара молнии в Мексике. Видео © X / Metrópoles

Ужасающий удар молнии в Королевскую часовую башню в Мекке попал на видео

Ужасающий удар молнии в Королевскую часовую башню в Мекке попал на видео

Молнии-убийцы нередко приводят к гибели людей и на территории России. Так, в августе жертвой природного явления стала москвичка, а в июле подобный инцидент произошёл в Краснодарском крае. Не щадит непогода и несовершеннолетних.

Илья Пушкарев
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