ВСУ лишились 150 солдат в ходе десяти попыток атаковать на Донецком направлении
Российские войска за сутки пресекли десять попыток украинской армии перейти в наступление у Андреевки, Клещеевки, Красногоровки, Курдюмовки на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Андреевка, Клещеевка, Красногоровка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
По данным Минобороны, противник потерял в ходе боевых действий более 150 солдат убитыми и ранеными.
Накануне сообщалось, что в зоне спецоперации российский истребитель вступил в воздушный бой с самолётом ВВС Украины, борт противника был уничтожен.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ