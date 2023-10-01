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Опубликовано 1 октября 2023, 11:34

ВСУ лишились 150 солдат в ходе десяти попыток атаковать на Донецком направлении

Российские войска за сутки пресекли десять попыток украинской армии перейти в наступление у Андреевки, Клещеевки, Красногоровки, Курдюмовки на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Андреевка, Клещеевка, Красногоровка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", уточнили в ведомстве.

По данным Минобороны, противник потерял в ходе боевых действий более 150 солдат убитыми и ранеными.

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Накануне сообщалось, что в зоне спецоперации российский истребитель вступил в воздушный бой с самолётом ВВС Украины, борт противника был уничтожен.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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