Россия лишила подразделения ВСУ у Клещеевки штурмовика Су-25
ПВО России сбила украинский штурмовик Су-25 у Клещеевки в ДНР
Российская система ПВО уничтожила украинский штурмовик Су-25 вблизи Клещеевки Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины", — отметили в ведомстве.
Также сообщалось, что Российская армия уничтожила склад ракетно-артиллерийского оружия Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Кроме того, пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп на Херсонском направлении.