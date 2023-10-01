Россия лишила подразделения ВСУ у Клещеевки штурмовика Су-25

Российская система ПВО уничтожила украинский штурмовик Су-25 вблизи Клещеевки Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Также сообщалось, что Российская армия уничтожила склад ракетно-артиллерийского оружия Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Кроме того, пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп на Херсонском направлении.