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1 октября, 11:42

Россия лишила подразделения ВСУ у Клещеевки штурмовика Су-25

ПВО России сбила украинский штурмовик Су-25 у Клещеевки в ДНР

Российская система ПВО уничтожила украинский штурмовик Су-25 вблизи Клещеевки Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в Министерство обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины", — отметили в ведомстве.

Российская авиация поразила живую силу и технику ВСУ в 25 районах

Российская авиация поразила живую силу и технику ВСУ в 25 районах

Также сообщалось, что Российская армия уничтожила склад ракетно-артиллерийского оружия Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Кроме того, пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп на Херсонском направлении.

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Wikimedia.org

Татьяна Миссуми
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