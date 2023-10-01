В Венесуэле заявили об абсолютной поддержке России в борьбе с НАТО и США
Депутат Фариа Тортоса: Венесуэла поддерживает Россию в борьбе против НАТО и США
Венесуэла полностью поддерживает Россию в борьбе с НАТО и США. Об этом заявил депутат Национальной ассамблеи страны Хесус Херман Фариа Тортоса на круглом столе "Равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество: роль парламентов" в рамках конференции "Россия – Латинская Америка".
Он подчеркнул, что на сегодняшний день Россия снова становится оплотом будущего и развития всех государств, который поможет Каракасу достичь процветания.
"Ведётся настоящий бой против Соединённых Штатов, против НАТО. И мы в Венесуэле полностью поддерживаем Россию в этой борьбе за нашу свободу", — указал политик.
По его словам, это крайне важно, поскольку при отсутствии возможности сотрудничества не будет и возможности создания нового миропорядка. Поэтому мировым державам необходимо прийти к компромиссу и договориться как в экономическом, так и военно-политическом смысле и вырвать с корнем гегемонию, которую "жестоко насаждает по всему миру американское видение империалистов".
А ранее Венесуэла обратилась к ООН с просьбой создать специальную зону, которая была бы свободной от западных санкций. Как пояснил министр иностранных дел республики Иван Хиль, там страна сможет осуществлять финансовые операции и межбанковские платежи и обретёт возможность гарантировать прямые инвестиции и легальную международную торговлю без рисков.
Shutterstock