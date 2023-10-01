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1 октября, 12:32

Эрдоган раскритиковал ЕС за несправедливое отношение к Турции

Эрдоган: У Турции нет никаких ожиданий в вопросе вступления в Евросоюз

У Турции нет ожиданий от Евросоюза в вопросе вступления страны в объединение, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"У нас нет никаких ожиданий от Европейского союза, который заставляет нас ждать уже 60 лет", сказал он в ходе выступления на открытии новой сессии парламента.

Глава государства отметил, что если ЕС откажется от "несправедливого отношения" к Турции, в том числе в вопросе выдачи виз, то он "исправит свои ошибки". В противном случае объединение потеряет право ожидать чего-либо от Анкары.

Куклу Эрдогана сожгли перед Посольством Турции в Швеции с разрешения полиции

Куклу Эрдогана сожгли перед Посольством Турции в Швеции с разрешения полиции

Напомним, в 1963 году Турция подписала соглашения об ассоциации с Европейским экономическим сообществом и находится на пути евроинтеграции ещё с 1987 года. В 1999 году республика стала кандидатом на вступления в ЕС, однако до сих пор не является членом сообщества. Как отмечал сенатор Алексей Пушков, в Брюсселе ясно дали понять Анкаре, что при Реджепе Тайипе Эрдогане членство стране не светит.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MICK TSIKAS

Матвей Константинов
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