Эрдоган раскритиковал ЕС за несправедливое отношение к Турции

У Турции нет ожиданий от Евросоюза в вопросе вступления страны в объединение, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"У нас нет никаких ожиданий от Европейского союза, который заставляет нас ждать уже 60 лет", — сказал он в ходе выступления на открытии новой сессии парламента.

Глава государства отметил, что если ЕС откажется от "несправедливого отношения" к Турции, в том числе в вопросе выдачи виз, то он "исправит свои ошибки". В противном случае объединение потеряет право ожидать чего-либо от Анкары.