Эрдоган раскритиковал ЕС за несправедливое отношение к Турции
Эрдоган: У Турции нет никаких ожиданий в вопросе вступления в Евросоюз
У Турции нет ожиданий от Евросоюза в вопросе вступления страны в объединение, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"У нас нет никаких ожиданий от Европейского союза, который заставляет нас ждать уже 60 лет", — сказал он в ходе выступления на открытии новой сессии парламента.
Глава государства отметил, что если ЕС откажется от "несправедливого отношения" к Турции, в том числе в вопросе выдачи виз, то он "исправит свои ошибки". В противном случае объединение потеряет право ожидать чего-либо от Анкары.
Напомним, в 1963 году Турция подписала соглашения об ассоциации с Европейским экономическим сообществом и находится на пути евроинтеграции ещё с 1987 года. В 1999 году республика стала кандидатом на вступления в ЕС, однако до сих пор не является членом сообщества. Как отмечал сенатор Алексей Пушков, в Брюсселе ясно дали понять Анкаре, что при Реджепе Тайипе Эрдогане членство стране не светит.
ТАСС / EPA / MICK TSIKAS