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1 октября, 14:03

Группа парней "предъявила за шмот" двоим подросткам в Новосибирске из-за шнурков

В Новосибирске молодые люди придрались к подросткам из-за красных шнурков

<p>Предмет претензий молодых людей к подросткам в Новосибирске. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/c/1765126719/8684" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЧП Новосибирск</a></p>

Предмет претензий молодых людей к подросткам в Новосибирске. Обложка © T.me / ЧП Новосибирск

В Новосибирске в заведении общепита на площади Ленина к школьникам 16 и 17 лет придрались двое конфликтно настроенных молодых парней с требованием пояснить, почему у подростков обувь зашнурована ярко-красными шнурками. Об этом в соцсетях сообщил Евгений Мак — отец ребят, с которых требовали "пояснить за шмот".

Беседа мужчины с молодыми людьми, требовавшими с его детей объясниться из-за цвета шнурков. Видео © T.me / ЧП Новосибирск

"Дочка сказала, что к ним на улице пристала толпа парней, начали тыкать в спину пальцем и на шнурки, требуя "пояснить за шмот". Не дожидаясь конфликта, дети пришли напуганные. Я просил их не переживать, сказал занять место наверху. Пока я стоял у кассы, дочь начала звать на помощь", — рассказывает он.

Оказалось, что двое молодых людей из приставшей к ним ранее группы прошли внутрь кафе и поднялись к подросткам на второй этаж, где стали требовать от них снять шнурки. "Полиция моды" возмущалась, что яркие красные шнурки носят исключительно антифашисты. С появлением отца одного из ребят общительность парней как-то поубавилась, а когда он предложил продолжить беседу в присутствии полиции, они предпочли уйти.

Евгений в беседе с kp.ru рассказал, что его дети не причисляют себя к какой-либо из субкультур, а являются творческими натурами и любят ярко одеваться, не вкладывая в это специального подтекста. Мужчина возмущён тем, что с подростков могут начать что-то требовать просто-то из-за того, в какие вещи они одеты. Он также отметил, что парень в кепке был зачинщиком конфликта и, по словам охранника ресторана, регулярно задирает молодёжь.

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Юрий Лысенко
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