Пьяный мститель пытался сжечь кафе в Екатеринбурге вместе с работниками и гостями

В Екатеринбурге нетрезвый мужчина попытался поджечь кафе, забросав его коктейлями Молотова, чтобы отомстить сотрудникам заведения, не пропустившим его. Об этом сообщает kp.ru.

Не попав в кафе "Дамаск" в пьяном виде, мужчина ушёл, но чуть позже вернулся. У него в руках были бутылки с зажигательной смесью. Пожара удалось избежать лишь благодаря реакции сотрудников. Один из них в тот момент находился на улице недалеко от входа.

"Этот мужчина подошёл, один коктейль бросил к входной двери, а второй — на крышу киоска. Я увидел, взял огнетушитель и быстро всё потушил, а мужчина уже убежал", — рассказал работник кафе.

После этого приехала полиция. Нарушителя сразу задержали. Он уже был неоднократно судим. На свободу его выпустили в апреле текущего года. Сейчас правоохранители проверяют причастность мужчины к другим поджогам в регионе.

"Гражданин, который пытался отомстить работникам кафе за то, что его пьяного не пустили на вечеринку, ранее уже привлекался к уголовной ответственности десять раз", — уточнили в УМВД РФ по городу.