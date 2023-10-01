Экзамен завален: На Урале ученица автошколы проехала на жёлтый и сбила ребёнка на зебре

Ученица автошколы сбила переходящего дорогу пешехода в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба местной Госавтоинспекции.

Ученица автошколы сбила подростка в Екатеринбурге. Видео © t.me / Госавтоинспекция Екатеринбурга

"В Екатеринбурге курсант автошколы проехал на жёлтый сигнал, в результате чего спровоцировал ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга разбираются в причинах произошедшего", — говорится в телеграм-канале управления.

Авария произошла на улице Щербакова. Двигаясь в учебной машине с инструктором по оживлённой дороге, ученица наехала на школьницу, которая пресекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшую девочку пришлось госпитализировать, однако её жизни ничего не угрожает.

"По факту ДТП автоинспекторы осуществят выход в автошколу и проведут обследование учреждения на предмет состояния обучения будущих водителей", — добавили в ГАИ.