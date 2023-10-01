Названы 3 плохие привычки, которые могут сигнализировать о высоком IQ

Далеко не всегда осуждаемые обществом привычки означают, что человек плохой, ведь, если верить психологам и научным исследованиям, как минимум три из них могут свидетельствовать о высоком уровне интеллекта. О таких пишет Curious Mind Magazine.

Первая из них — оставлять везде беспорядок. Как выяснили психологи из Миннесотского университета, люди, у которых дома царит беспорядок, умнее и имеют более высокий IQ. Более того, это может сигнализировать о творческой натуре хозяина и его способности мыслить нестандартно. Как отметила руководитель исследования Кэтлин Вос, подобная обстановка способна вдохновлять на отказ от традиций и даже привести к озарению, а чистота, наоборот, поощряет условности и осторожность.

О высоком интеллекте также может говорить привычка засиживаться допоздна и рано вставать на работу. По словам сомнологов, несмотря на среднюю длительность сна 7–9 часов, индивидуальная потребность может находиться в более широком диапазоне — 4–12 часов.

Более того, в опубликованном в журнале Psychology Today исследовании говорится о связи между циркадными ритмами и уровнем интеллекта. Так, люди, которые поздно ложатся спать и поздно просыпаются, имеют более высокий IQ. К слову, среди исторических личностей было немало полуночников. Например, Чарлз Дарвин и Уинстон Черчилль.

Не обошли стороной учёные и матерщинников. Как выяснили исследователи из колледжа Марист в Нью-Йорке, частое использование ругательств нередко говорит как раз об обширном словарном запасе и высоких навыках риторики. Кроме того, любители обсценной лексики оказались более честными, так как они ругаются в порыве эмоций и, следовательно, с высокой вероятностью покажут истинное лицо и чувства. А ещё ругань — неплохой способ снять стресс и даже облегчить боль.