В Бразилии указали на "звериное сопротивление" НАТО новому миропорядку

Запад продолжает упорно сопротивляться созданию нового миропорядка, который был бы основан на равноправии и взаимоуважении. Об этом сказал член Палаты представителей Национального конгресса Бразилии Орла‌ндо Силва в ходе парламентской конференции "Россия – Латинская Америка".

"Мы сталкиваемся со звериным сопротивлением тех сил, которые тормозят нас до сих пор. В этом плане необходимо видеть дестабилизирующую роль НАТО, которая выразилась в провокационных действиях с тем, чтобы затруднить развитие России, вызвать дестабилизацию в этой стране", — отметил он.

Силва призвал все развивающиеся страны объединиться ради общих интересов, чтобы дать достойный ответ тем государствам, которые ранее удерживали мировое лидерство и заботились лишь о своём благополучии не всегда законными методами. Политик уверен, что грядёт "перестройка ООН". А БРИКС продолжает расширяться, представляя интересы уже половины населения в мире и занимая 40% общемирового ВВП.