В Бразилии указали на "звериное сопротивление" НАТО новому миропорядку
Бразильский депутат Силва: Запад по-звериному сопротивляется новому миропорядку
Запад продолжает упорно сопротивляться созданию нового миропорядка, который был бы основан на равноправии и взаимоуважении. Об этом сказал член Палаты представителей Национального конгресса Бразилии Орландо Силва в ходе парламентской конференции "Россия – Латинская Америка".
"Мы сталкиваемся со звериным сопротивлением тех сил, которые тормозят нас до сих пор. В этом плане необходимо видеть дестабилизирующую роль НАТО, которая выразилась в провокационных действиях с тем, чтобы затруднить развитие России, вызвать дестабилизацию в этой стране", — отметил он.
Силва призвал все развивающиеся страны объединиться ради общих интересов, чтобы дать достойный ответ тем государствам, которые ранее удерживали мировое лидерство и заботились лишь о своём благополучии не всегда законными методами. Политик уверен, что грядёт "перестройка ООН". А БРИКС продолжает расширяться, представляя интересы уже половины населения в мире и занимая 40% общемирового ВВП.
Напомним, в Москве с 29 сентября по 2 октября проходит международная парламентская конференция "Россия – Латинская Америка". На церемонии открытия президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва выступает за то, чтобы Латинская Америка была сильной, успешной и самостоятельной.
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