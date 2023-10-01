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1 октября, 14:45

В Бразилии указали на "звериное сопротивление" НАТО новому миропорядку

Бразильский депутат Силва: Запад по-звериному сопротивляется новому миропорядку

Запад продолжает упорно сопротивляться созданию нового миропорядка, который был бы основан на равноправии и взаимоуважении. Об этом сказал член Палаты представителей Национального конгресса Бразилии Орла‌ндо Силва в ходе парламентской конференции "Россия – Латинская Америка".

"Мы сталкиваемся со звериным сопротивлением тех сил, которые тормозят нас до сих пор. В этом плане необходимо видеть дестабилизирующую роль НАТО, которая выразилась в провокационных действиях с тем, чтобы затруднить развитие России, вызвать дестабилизацию в этой стране", — отметил он.

Силва призвал все развивающиеся страны объединиться ради общих интересов, чтобы дать достойный ответ тем государствам, которые ранее удерживали мировое лидерство и заботились лишь о своём благополучии не всегда законными методами. Политик уверен, что грядёт "перестройка ООН". А БРИКС продолжает расширяться, представляя интересы уже половины населения в мире и занимая 40% общемирового ВВП.

Россия хочет ввести безвизовый режим со всей Латинской Америкой

Россия хочет ввести безвизовый режим со всей Латинской Америкой

Напомним, в Москве с 29 сентября по 2 октября проходит международная парламентская конференция "Россия – Латинская Америка". На церемонии открытия президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва выступает за то, чтобы Латинская Америка была сильной, успешной и самостоятельной.

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Татьяна Миссуми
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