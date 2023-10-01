Водоканал Северский Донец – Донбасс повреждён из-за атаки ВСУ
Приходько: Трубы канала Северский Донец – Донбасс повреждены при обстреле ВСУ
Трубы канала Северский Донец – Донбасс. Обложка © t.me / Приходько РИК
В результате обстрела ВСУ Горловки в Донецкой области оказался повреждён участок труб водоканала Северский Донец – Донбасс. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела Горловки со стороны ВФУ повреждены трубы канала Северский Донец – Донбасс на участке от жилого массива "Строитель" до шахты Ленина", — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, повреждения получила фильтровальная станция № 2, добавил градоначальник.
Кстати, на днях под обстрел украинской стороны попал и сам мэр Горловки Иван Приходько. В этот момент он находился в районе Енакиева в ДНР. В результате атаки из РСЗО HIMARS машина градоначальника оказалась полностью уничтожена, однако жертв нет — к счастью, все оказались целы и невредимы.