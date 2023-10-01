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Опубликовано 1 октября 2023, 15:02
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Водоканал Северский Донец – Донбасс повреждён из-за атаки ВСУ

Приходько: Трубы канала Северский Донец – Донбасс повреждены при обстреле ВСУ

Трубы канала Северский Донец – Донбасс. Обложка © t.me / Приходько РИК

Трубы канала Северский Донец – Донбасс. Обложка © t.me / Приходько РИК

В результате обстрела ВСУ Горловки в Донецкой области оказался повреждён участок труб водоканала Северский Донец – Донбасс. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате обстрела Горловки со стороны ВФУ повреждены трубы канала Северский Донец – Донбасс на участке от жилого массива "Строитель" до шахты Ленина", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, повреждения получила фильтровальная станция № 2, добавил градоначальник.

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Кстати, на днях под обстрел украинской стороны попал и сам мэр Горловки Иван Приходько. В этот момент он находился в районе Енакиева в ДНР. В результате атаки из РСЗО HIMARS машина градоначальника оказалась полностью уничтожена, однако жертв нет — к счастью, все оказались целы и невредимы.

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Николь Вербер
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