Регион

Уведомления отключены

1 октября, 15:02

Водоканал Северский Донец – Донбасс повреждён из-за атаки ВСУ

Приходько: Трубы канала Северский Донец – Донбасс повреждены при обстреле ВСУ

<p>Трубы канала Северский Донец – Донбасс. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/Prikhodko1970/11297" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Приходько РИК</a></p>

Трубы канала Северский Донец – Донбасс. Обложка © t.me / Приходько РИК

В результате обстрела ВСУ Горловки в Донецкой области оказался повреждён участок труб водоканала Северский Донец – Донбасс. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате обстрела Горловки со стороны ВФУ повреждены трубы канала Северский Донец – Донбасс на участке от жилого массива "Строитель" до шахты Ленина", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, повреждения получила фильтровальная станция № 2, добавил градоначальник.

Удушье и отёк гортани: ВСУ обстреливают российские позиции снарядами с химией, сообщили в ДНР

Удушье и отёк гортани: ВСУ обстреливают российские позиции снарядами с химией, сообщили в ДНР

Кстати, на днях под обстрел украинской стороны попал и сам мэр Горловки Иван Приходько. В этот момент он находился в районе Енакиева в ДНР. В результате атаки из РСЗО HIMARS машина градоначальника оказалась полностью уничтожена, однако жертв нет — к счастью, все оказались целы и невредимы.

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров