Дворника в Тверской области обвинили в фиктивном браке с отцом сына

В Тверской области женщина обвиняется во вступлении в фиктивный брак с гражданином Таджикистана, который является отцом её пятилетнего сына. Детали дела стали известны SHOT.

По версии правоохранителей, 39-летняя жительница города Старицы, работающая дворником, состояла в отношениях с 35-летним гражданином Таджикистана, который приехал в Россию, чтобы подзаработать. У пары родился сын. Не так давно женщина занималась подготовкой документов на усыновление ребёнка и решила помочь своему кавалеру обзавестись российским гражданством. Она связалась с двумя женщинами, которые составили с ней договор в устной форме, заверив в том, что уладят все вопросы и устроят паре фиктивное бракосочетание за 20 тысяч рублей.

В итоге мужчине выдали вид на жительство в России. И всё бы хорошо, но историей заинтересовалась полиция. На женщину заведено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".