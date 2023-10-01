Странная шишка на голове двухнедельного мальчика оказалась выпячиванием головного мозга

Фиолетовая шишка на голове ребёнка оказалась выпячиванием мозга, пишут авторы медицинского отчёта, опубликованного в журнале JAMA Dermatology.

Неладное на голове двухнедельного мальчика заметили родители. Фиолетовая шишка была размером около 3,2 квадратных сантиметра, её окружали длинные тёмные волосы, что, как подчёркивается, может указывать на закрытие нервной трубки в утробе матери. Удалено странное образование было только в шесть лет.

Выяснилось, что ткань имеет признаки энцефалоцеле — дефекта нервной трубки, характеризующегося тем, что ткань головного мозга попросту выступает через отверстие в черепе. Сам дефект вызван врождённой аплазией кожи, при которой дети рождаются без кожного покрова на каком-либо участке тела. Заболевание встречается у одного-трёх детей из десяти тысяч. Причём у ребёнка редкий подтип недуга — буллёзный.

Описанный случай стал седьмым из известных и, как указывается, подтверждает идею о том, что буллёзная аплазия кожи является необычным проявлением дефекта нервной трубки. Не раскрывается, имеет ли ребёнок интеллектуальные или физические нарушения.