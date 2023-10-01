Трансвеститы и бешеные обезьяны: Российский турист раскрыл ужасы отдыха в Таиланде
Россиянин ужаснулся огромному числу массажисток-трансвеститов в Таиланде
Обложка © Shutterstock
Россиянин посетил Таиланд, поверив рекламе о дешёвом и насыщенном развлечениями отдыхе, но оказалось, что всё не так. Особенно туриста возмутили массажистки-трансвеститы, которые есть на каждом углу.
"Если и поеду в следующий раз, то большую часть денег вложу в отель, где можно будет просто отдыхать, лёжа в гамаке с холодными напитками, так как смотреть особо не на что. Кругом пальмы, земноводные и массажистки-трансвеститы", — рассказал россиянин порталу "Тонкости туризма".
По его словам, климат в стране больше похож на условия огромной теплицы, а все заведения общепита смахивают на низкопробные столовки. Кроме того, туристу пришлось столкнуться с местной медициной. Его сестру укусила обезьяна. Врачебная помощь и покупка лекарств обошлись в 160 тысяч рублей.
Девушке сделали восемь внутренних швов и одиннадцать — снаружи. А после этого пришлось проходить долгую реабилитацию и лечение из-за воспаления в ране.
Ранее сообщалось, что наибольший прирост туристов этим летом показали Мурманская и Амурская области. По сравнению с сезоном 2022 года приток туристов в эти регионы составил 39% и 17% соответственно. По России активнее всего путешествуют москвичи, петербуржцы и самарцы.