Трансвеститы и бешеные обезьяны: Российский турист раскрыл ужасы отдыха в Таиланде

Россиянин посетил Таиланд, поверив рекламе о дешёвом и насыщенном развлечениями отдыхе, но оказалось, что всё не так. Особенно туриста возмутили массажистки-трансвеститы, которые есть на каждом углу.

"Если и поеду в следующий раз, то большую часть денег вложу в отель, где можно будет просто отдыхать, лёжа в гамаке с холодными напитками, так как смотреть особо не на что. Кругом пальмы, земноводные и массажистки-трансвеститы", — рассказал россиянин порталу "Тонкости туризма".

По его словам, климат в стране больше похож на условия огромной теплицы, а все заведения общепита смахивают на низкопробные столовки. Кроме того, туристу пришлось столкнуться с местной медициной. Его сестру укусила обезьяна. Врачебная помощь и покупка лекарств обошлись в 160 тысяч рублей.

Девушке сделали восемь внутренних швов и одиннадцать — снаружи. А после этого пришлось проходить долгую реабилитацию и лечение из-за воспаления в ране.