Дерматолог назвала худшее средство против акне

При борьбе с акне не следует полагаться на хлоргексидин, который способен вызвать сухость и привести к новым воспалительным процессам. Об этом рассказала "Газете.ru" врач-дерматолог Инна Петросова.

"Хлоргексидин — это антисептическое средство, которое может воздействовать на различные виды бактерий на коже. Протирая кожу хлоргексидином, мы воздействуем на бактерии, необходимые коже, и на те, которые могут вызывать различные воспаления", — пояснила она.

По её словам, угри нельзя вывести обработкой лица антисептическим средством. Если увлечься только таким методом, то защитной микрофлоре кожи точно придёт конец. Как следствие, возникнут новые высыпания, микротрещины, появятся сухость и дерматит. Бороться с такими проблема придётся долго и с участием специалиста.