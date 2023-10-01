Дерматолог назвала худшее средство против акне
Врач Петросова заявила, что хлоргексидин не поможет при акне и вызовет дерматит
При борьбе с акне не следует полагаться на хлоргексидин, который способен вызвать сухость и привести к новым воспалительным процессам. Об этом рассказала "Газете.ru" врач-дерматолог Инна Петросова.
"Хлоргексидин — это антисептическое средство, которое может воздействовать на различные виды бактерий на коже. Протирая кожу хлоргексидином, мы воздействуем на бактерии, необходимые коже, и на те, которые могут вызывать различные воспаления", — пояснила она.
По её словам, угри нельзя вывести обработкой лица антисептическим средством. Если увлечься только таким методом, то защитной микрофлоре кожи точно придёт конец. Как следствие, возникнут новые высыпания, микротрещины, появятся сухость и дерматит. Бороться с такими проблема придётся долго и с участием специалиста.
Ранее Лайф писал, что кофейное масло поможет избавиться от целлюлита, акне и даже депрессивного состояния. В этом продукте содержится уникальный набор жирных кислот, которые прекрасно восстанавливают кожу, если использовать его в качестве ингредиента для масок и кремов домашнего производства.
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