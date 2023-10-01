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1 октября, 17:05

Пропавшую под Воронежем участницу "грибного тура" нашли мёртвой

В Воронежской области спасатели нашли мёртвой 70-летнюю Елену Б., которая поехала в лес за грибами, сообщил поисково-спасательный отряд "Черноземье".

Елена Б. 21 сентября приехала на территорию Кожевенного кордона из Ростова с подругой. О туристической поездке за грибами женщины узнали из объявления в социальных сетях. Организаторы "грибного тура" отправили людей на тихую охоту незадолго дотемна. Карты у туристов не было, а сотовую связь в лесу поймать почти невозможно. Пенсионерка отстала от группы и заблудилась.

К её поискам почти сразу подключились спасатели и волонтёры. Но их труды результатов не дали. Тело Елены нашёл местный житель. Сын пенсионерки уже опознал её по одежде.

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Ранее в Архангельске спасатели искали потерявшегося в тайге 13-летнего школьника. В результате поиска мальчика нашли в полутора километрах от посёлка Тайга.

Обложка ©

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Александра Мышляева
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