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1 октября, 18:44

World Aquatics дала нейтральный статус российскому пловцу Гиреву

Занявший второе место на Олимпийских играх в Токио российский пловец Иван Гирев смог получить нейтральный статус для участия в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics). Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Помимо Гирева нейтральный статус присвоили пяти спортсменам из Белоруссии: Илье Шимановичу, Анастасии Шкурдай, Алине Змушко и Анастасии Кулешовой. А ещё в этом списке тренер Андрей Липницкий.

Гиреву 23 года, своё серебро на Олимпиаде в Токио он выиграл в дисциплине эстафеты 4 по 200 метров в свободном стиле. Кроме этого, пловец завоевал ещё одну серебряную медаль в том же виде соревнований, участвуя в чемпионате мира 2021 года, и является двукратным чемпионом Европы в 2021 году (два золота в двух видах водной эстафеты).

World Aquatics пригрозила пловцам из России дисквалификацией за общение со СМИ

World Aquatics пригрозила пловцам из России дисквалификацией за общение со СМИ

Напомним, в начале сентября World Aquatics приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Правда, они смогут выступить на турнирах только в нейтральном статусе.

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ТАСС / Егор Алеев

Юрий Лысенко
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