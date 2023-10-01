World Aquatics дала нейтральный статус российскому пловцу Гиреву
Занявший второе место на Олимпийских играх в Токио российский пловец Иван Гирев смог получить нейтральный статус для участия в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics). Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.
Помимо Гирева нейтральный статус присвоили пяти спортсменам из Белоруссии: Илье Шимановичу, Анастасии Шкурдай, Алине Змушко и Анастасии Кулешовой. А ещё в этом списке тренер Андрей Липницкий.
Гиреву 23 года, своё серебро на Олимпиаде в Токио он выиграл в дисциплине эстафеты 4 по 200 метров в свободном стиле. Кроме этого, пловец завоевал ещё одну серебряную медаль в том же виде соревнований, участвуя в чемпионате мира 2021 года, и является двукратным чемпионом Европы в 2021 году (два золота в двух видах водной эстафеты).
Напомним, в начале сентября World Aquatics приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Правда, они смогут выступить на турнирах только в нейтральном статусе.
ТАСС / Егор Алеев