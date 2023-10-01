Ещё в одном регионе России родительские чаты могут переехать из WhatsApp в "Сферум"

Педагогам в Северной Осетии рекомендовали пользоваться платформой "Сферум" взамен WhatsApp. Об этом журналистам ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки региона.

Ранее стало известно, что екатеринбургским педагогам запретили общаться с родителями учеников в WhatsApp и Telegram с 1 октября. Теперь связь с родителями учителям советуют держать при помощи классического школьного дневника. Эта мера направлена на то, чтобы перевести общение на российскую платформу, разработанную VK и "Сферум".