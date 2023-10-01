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1 октября, 19:09

Ещё в одном регионе России родительские чаты могут переехать из WhatsApp в "Сферум"

Учителям в Северной Осетии рекомендовали перейти с WhatsApp на "Сферум"

Педагогам в Северной Осетии рекомендовали пользоваться платформой "Сферум" взамен WhatsApp. Об этом журналистам ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки региона.

"Рабочие группы рекомендовано работникам образования вести на платформе "Сферум", объяснил собеседник агентства.

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Ранее стало известно, что екатеринбургским педагогам запретили общаться с родителями учеников в WhatsApp и Telegram с 1 октября. Теперь связь с родителями учителям советуют держать при помощи классического школьного дневника. Эта мера направлена на то, чтобы перевести общение на российскую платформу, разработанную VK и "Сферум".

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Юрий Лысенко
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