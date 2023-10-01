"Ахмат" в Грозном сыграл вничью с московским "Динамо" в матче РПЛ
Московское "Динамо" сыграло вничью с "Ахматом" в Грозном в матче десятого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1.
На 21-й минуте первый гол забили хозяева, его автором стал Светослав Ковачев. Гости сравняли счёт на 52-й минуте, когда после подачи Битело со штрафного мяч в ворота отправил Роберто Фернандес.
"Динамо" набрало 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. "Ахмат" идёт на десятой позиции, имея в активе 12 баллов.
А ранее "Факел" победил "Сочи" со счётом 2:0 в матче аутсайдеров сезона РПЛ. Это вторая победа воронежцев в сезоне, что позволило им подняться на 14-е место в таблице.
t.me / ФК "Ахмат" (Грозный)