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1 октября, 19:09

"Ахмат" в Грозном сыграл вничью с московским "Динамо" в матче РПЛ

Московское "Динамо" сыграло вничью с "Ахматом" в Грозном в матче десятого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 21-й минуте первый гол забили хозяева, его автором стал Светослав Ковачев. Гости сравняли счёт на 52-й минуте, когда после подачи Битело со штрафного мяч в ворота отправил Роберто Фернандес.

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"Динамо" набрало 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. "Ахмат" идёт на десятой позиции, имея в активе 12 баллов.

А ранее "Факел" победил "Сочи" со счётом 2:0 в матче аутсайдеров сезона РПЛ. Это вторая победа воронежцев в сезоне, что позволило им подняться на 14-е место в таблице.

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t.me / ФК "Ахмат" (Грозный)

Артур Лапсаков
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