"Крылья Советов" всухую разгромили "Спартак" со счётом 4:0 в матче РПЛ

Самарский ФК "Крылья Советов" разгромил московский "Спартак" со счётом 4:0 в домашней игре десятого тура Мир Российской премьер-лиги. Матч состоялся на стадионе "Солидарность Самара – арена". На трибунах спортсменов поддерживали 23 225 болельщиков.



Два мяча забил защитник Юрий Горшков (на 7-й и 26-й минуте). По одному голу принадлежит Бенхамину Гарре (78) и Владиславу Шитову (90). Александр Соболев получил жёлтую карточку на 80-й минуте, которая перечеркнула его участие в следующем матче РПЛ против московского ЦСКА.

Последние пять матчей в РПЛ складываются для самарского клуба удачно. Команда потерпела поражение 30 августа от грозненского "Ахмата" на Фонбет Кубке России (1:3). После этого клуб одержал четыре победы и один раз сыграл вничью.