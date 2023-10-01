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1 октября, 16:17

"Крылья Советов" всухую разгромили "Спартак" со счётом 4:0 в матче РПЛ

Самарский ФК "Крылья Советов" разгромил московский "Спартак" со счётом 4:0 в домашней игре десятого тура Мир Российской премьер-лиги. Матч состоялся на стадионе "Солидарность Самара – арена". На трибунах спортсменов поддерживали 23 225 болельщиков.

Два мяча забил защитник Юрий Горшков (на 7-й и 26-й минуте). По одному голу принадлежит Бенхамину Гарре (78) и Владиславу Шитову (90). Александр Соболев получил жёлтую карточку на 80-й минуте, которая перечеркнула его участие в следующем матче РПЛ против московского ЦСКА.

Последние пять матчей в РПЛ складываются для самарского клуба удачно. Команда потерпела поражение 30 августа от грозненского "Ахмата" на Фонбет Кубке России (1:3). После этого клуб одержал четыре победы и один раз сыграл вничью.

Озвучены стартовые составы "Спартака" и "Крыльев Советов" на матч 10-го тура РПЛ

Озвучены стартовые составы "Спартака" и "Крыльев Советов" на матч 10-го тура РПЛ

А "Факел" всухую разгромил "Сочи" в матче десятого тура Российской премьер-лиги. Победа принесла "Факелу" восемь очков. Команда поднялась на 14-е место турнирной таблицы.

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VK / ПФК "Крылья Советов" (Самара)

Александра Мышляева
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