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1 октября, 14:32

"Факел" всухую разгромил "Сочи" в матче десятого тура Российской премьер-лиги

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/pfcfakel?z=photo-3001581_457316919/wall-3001581_535868" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Факел" Воронеж</a></p>

Обложка © VK / ФК "Факел" Воронеж

Воронежский "Факел" обыграл "Сочи" в матче десятого тура Российской премьер-лиги, сообщает "Лента.ру".

Встреча прошла на стадионе в Воронеже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Первый гол в ворота "Сочи" осуществил Евгений Марков, пробивший пенальти на 43-й минуте. Ещё больше улучшил положение воронежской команды Вячеслав Якимов.

Победа принесла "Факелу" восемь очков. Команда поднялась на 14-е место турнирной таблицы. Пятое поражение подряд опустило сочинский клуб, с шестью очками на последнее 16-е место. Обе команды остаются в числе аутсайдеров чемпионата.

В следующем туре РПЛ 7 октября "Сочи" на домашнем стадионе сразится с петербургским "Зенитом", а воронежская команда на следующий день сыграет на выезде с московским "Динамо".

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Александра Мышляева
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