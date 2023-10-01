"Факел" всухую разгромил "Сочи" в матче десятого тура Российской премьер-лиги

Воронежский "Факел" обыграл "Сочи" в матче десятого тура Российской премьер-лиги, сообщает "Лента.ру".

Встреча прошла на стадионе в Воронеже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Первый гол в ворота "Сочи" осуществил Евгений Марков, пробивший пенальти на 43-й минуте. Ещё больше улучшил положение воронежской команды Вячеслав Якимов.

Победа принесла "Факелу" восемь очков. Команда поднялась на 14-е место турнирной таблицы. Пятое поражение подряд опустило сочинский клуб, с шестью очками на последнее 16-е место. Обе команды остаются в числе аутсайдеров чемпионата.

В следующем туре РПЛ 7 октября "Сочи" на домашнем стадионе сразится с петербургским "Зенитом", а воронежская команда на следующий день сыграет на выезде с московским "Динамо".