Озвучены стартовые составы "Спартака" и "Крыльев Советов" на матч 10-го тура РПЛ

Сегодня в 16:30 по Москве на стадионе "Солидарность-арена" в Самаре встретятся "Крылья Советов" и московский "Спартак". Матч 10-го тура Российской премьер-лиги обслужит бригада во главе с Рафаэлем Шафеевым. Стали известны стартовые составы команд.