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1 октября, 13:32

Озвучены стартовые составы "Спартака" и "Крыльев Советов" на матч 10-го тура РПЛ

Сегодня в 16:30 по Москве на стадионе "Солидарность-арена" в Самаре встретятся "Крылья Советов" и московский "Спартак". Матч 10-го тура Российской премьер-лиги обслужит бригада во главе с Рафаэлем Шафеевым. Стали известны стартовые составы команд.

"Крылья Советов": Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Гарре, Салтыков, Рахманович.

"Спартак": Максименко, Хлусевич, Дуарте, Бабич, Денисов, Мартинс, Зобнин, Мозес, Промес, Бонгонда, Соболев.

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Напомним, по словам бывшего футболиста и тренера "Спартака" Валерия Гладилина, нынешний главный тренер команды практически стабилизировал её состав. По его мнению, на данный момент непредсказуемой остаётся полузащита.

Обложка ©

Пресс-служба ФК "Крылья Советов"

Матвей Константинов
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