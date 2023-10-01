Озвучены стартовые составы "Спартака" и "Крыльев Советов" на матч 10-го тура РПЛ
Сегодня в 16:30 по Москве на стадионе "Солидарность-арена" в Самаре встретятся "Крылья Советов" и московский "Спартак". Матч 10-го тура Российской премьер-лиги обслужит бригада во главе с Рафаэлем Шафеевым. Стали известны стартовые составы команд.
"Крылья Советов": Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Гарре, Салтыков, Рахманович.
"Спартак": Максименко, Хлусевич, Дуарте, Бабич, Денисов, Мартинс, Зобнин, Мозес, Промес, Бонгонда, Соболев.
Напомним, по словам бывшего футболиста и тренера "Спартака" Валерия Гладилина, нынешний главный тренер команды практически стабилизировал её состав. По его мнению, на данный момент непредсказуемой остаётся полузащита.