Бывший тренер "Спартака" назвал главную проблему состава команды
Тренер Гладилин: Абаскалю практически удалось стабилизировать состав "Спартака"
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль практически стабилизировал состав команды, заявил бывший футболист и тренер клуба Валерий Гладилин. По его словам, на данный момент непредсказуемой остаётся полузащита.
"И в обороне, и в атаке состав стабилизируется. В средней линии пока непонятно, кто будет играть на каких позициях и какую тактику изберёт Абаскаль. А средняя линия — это всё-таки каркас команды, тренеру нужно с ним определиться. Пока нет чёткой определённости, кто из хавбеков будет играть в стартовом составе", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".
Лайф писал, что "Спартак" победил в столичном дерби "Динамо" со счётом 1:0 в матче девятого тура Мир Российской премьер-лиги. Единственный гол на седьмой минуте забил нападающий красно-белых Тео Бонгонда.
ТАСС / Сергей Фадеичев