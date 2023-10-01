Бывший тренер "Спартака" назвал главную проблему состава команды

"И в обороне, и в атаке состав стабилизируется. В средней линии пока непонятно, кто будет играть на каких позициях и какую тактику изберёт Абаскаль. А средняя линия — это всё-таки каркас команды, тренеру нужно с ним определиться. Пока нет чёткой определённости, кто из хавбеков будет играть в стартовом составе", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".