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1 октября, 13:08

Бывший тренер "Спартака" назвал главную проблему состава команды

Тренер Гладилин: Абаскалю практически удалось стабилизировать состав "Спартака"

Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль практически стабилизировал состав команды, заявил бывший футболист и тренер клуба Валерий Гладилин. По его словам, на данный момент непредсказуемой остаётся полузащита.

"И в обороне, и в атаке состав стабилизируется. В средней линии пока непонятно, кто будет играть на каких позициях и какую тактику изберёт Абаскаль. А средняя линия — это всё-таки каркас команды, тренеру нужно с ним определиться. Пока нет чёткой определённости, кто из хавбеков будет играть в стартовом составе", сказал он в беседе с "Газетой.ru".

Четвёртая победа в четырёх матчах: "Спартак" первым гарантировал себе выход в плей-офф Кубка России

Четвёртая победа в четырёх матчах: "Спартак" первым гарантировал себе выход в плей-офф Кубка России

Лайф писал, что "Спартак" победил в столичном дерби "Динамо" со счётом 1:0 в матче девятого тура Мир Российской премьер-лиги. Единственный гол на седьмой минуте забил нападающий красно-белых Тео Бонгонда.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Матвей Константинов
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