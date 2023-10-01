Военные положили в пол полицейских на блокпосту в Харькове и нарвались на уголовку

На одном из блокпостов в Харьковской области люди в военной форме напали на правоохранительные органы. Возбуждено уголовное производство, сообщила региональная полиция.

В Харькове военные из-за проверки напали на правоохранителей на блокпосту. Видео © Telegram / УНИАН – новости Украины

Из информации ведомства и видео с нагрудной камеры, появившегося в Сети, следует, что 29 сентября к блокпосту на выезде из города подъехали машины, из которых вышли люди в военной форме. Угрожая огнестрельным оружием, они отобрали у правоохранителей — в сводном отряде были полицейские, представители погранслужбы, нацгвардии и Военной службы правопорядка — табельное оружие и заставили их лечь лицом в землю. После этого потребовали прекратить проверку на блокпосту военных из ВЧ 0458.

"Мы тренируемся каждый день, чтобы вы здесь спокойно стояли, чтобы вы проверяли, чтобы никакая ДРГ сюда не зашла. Вы должны нам помогать. Не в нас врагов искать, а помогать. Услышали? 0458. Отбой!" — сказал один из приехавших, после чего "гости" сели в свои машины и уехали с места происшествия.

В этот же день было начато досудебное расследование, его проводят харьковские следователя под управлением военной прокуратуры. В полиции напомнили, что на блокпостах правоохранители выполняют свои функциональные обязанности согласно действующему законодательству в условиях военного времени по недопущению попадания в регион оружия, наркотиков, взрывчатых веществ, и призвали всех без исключения соблюдать законы Украины.