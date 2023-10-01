В Тобольске возбудили дело из-за взрыва газа и пожара в жилом доме
В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом многоэтажном доме в Тобольске, где пострадало три человека. Об этом сообщило СУ СКР по Тюменской области.
Кадры с места тушения пожара в Тобольске. Видео © Telegram / МЧС России
По версии следствия, 1 октября 2023 года после 21:00 (19:00 мск) в одной из квартир жилой пятиэтажки по улице Семёна Ремезова произошёл взрыв газовоздушной смеси. Эвакуированы все жильцы здания. На месте работают следователи, назначены необходимые экспертизы для установления причин и обстоятельств произошедшего. По данным МЧС, к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
Напомним, в результате происшествия в Тобольске пострадало три человека, их госпитализировали. Здание после хлопка охватил мощный пожар.
Кадр из видео Telegram / МЧС России