В Тобольске возбудили дело из-за взрыва газа и пожара в жилом доме

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом многоэтажном доме в Тобольске, где пострадало три человека. Об этом сообщило СУ СКР по Тюменской области.

Кадры с места тушения пожара в Тобольске. Видео © Telegram / МЧС России

По версии следствия, 1 октября 2023 года после 21:00 (19:00 мск) в одной из квартир жилой пятиэтажки по улице Семёна Ремезова произошёл взрыв газовоздушной смеси. Эвакуированы все жильцы здания. На месте работают следователи, назначены необходимые экспертизы для установления причин и обстоятельств произошедшего. По данным МЧС, к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.