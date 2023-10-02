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1 октября, 23:14

Трамп пообещал, что США обгонят Россию и Саудовскую Аравию по нефтедобыче

США будут добывать больше нефти, чем Россия и Саудовская Аравия вместе взятые. Это пообещал сторонникам в случае своего триумфа на президентских выборах бывший глава государства Дональд Трамп.

"Мы будем добывать нашу нефть и продавать её в Европу, мы готовы быть энергетически независимыми", — заявил Трамп, добавив, что страна будет доминировать в энергетике уже через несколько месяцев после его победы.

Трамп решил лично явиться на судебное заседание по делу о мошенничестве

Трамп решил лично явиться на судебное заседание по делу о мошенничестве

А ранее президент США Джо Байден увидел в предвыборных обещаниях своего предшественника угрозу американской демократии. Хозяин Белого дома заметил, что демократия находится под угрозой не только в США, но и в других частях мира.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Лариса Сафронова
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