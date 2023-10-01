Трамп решил лично явиться на судебное заседание по делу о мошенничестве
Bloomberg: Трамп планирует явиться на слушание по делу о мошенничестве
Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник, 2 октября, будет лично присутствовать на судебном слушании в Нью-Йорке по делу о мошенничестве, несмотря на то что его явка не является обязательной. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Трамп прибудет вместе со своими адвокатами. Суд в связи с его ожидаемым присутствием сотрудничает с полицией и другими структурами по вопросу обеспечения дополнительных мер безопасности.
Напомним, в начале августа Дональду Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, произошедшем 6 января 2021 года. Политик явился в окружную тюрьму, заявил о невиновности и стал первым президентом с официальным тюремным фото в истории страны. Позже он вышел под залог в размере 200 тысяч долларов. Все уголовные дела Трамп считает сфабрикованными.
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