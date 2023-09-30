Первый из обвиняемых по делу Трампа признал свою вину

Американец Скотт Холл признал свою вину по делу экс-президента США Дональда Трампа о предполагаемом вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Трансляция заседания велась на сайте местного суда.

В материалах дела говорится, что проживающий в Атланте 59-летний Холл работает поручителем по залогам. Следствие считает, что он пытался совершить свой преступный умысел в округе Кофи в Джорджии, где он вмешался в работу электронных систем для голосования.