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29 сентября, 22:44

Первый из обвиняемых по делу Трампа признал свою вину

Суд: Первый из обвиняемых по делу Трампа о вмешательстве в выборы признал вину

Американец Скотт Холл признал свою вину по делу экс-президента США Дональда Трампа о предполагаемом вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Трансляция заседания велась на сайте местного суда.

В материалах дела говорится, что проживающий в Атланте 59-летний Холл работает поручителем по залогам. Следствие считает, что он пытался совершить свой преступный умысел в округе Кофи в Джорджии, где он вмешался в работу электронных систем для голосования.

Стоит отметить, что прокуратура предъявила американцу семь обвинений, среди которых создание преступной группировки для вмешательства в электоральный процесс.

Судебный процесс по делу Трампа в Джорджии будет транслироваться в прямом эфире

Судебный процесс по делу Трампа в Джорджии будет транслироваться в прямом эфире

Напомним, в начале августа Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Экс-лидер США подсчитал, что суммарно ему грозит 561 год тюрьмы. Все уголовные дела он считает сфабрикованными.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archiv

Андрей Соловьёв
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