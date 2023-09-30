Первый из обвиняемых по делу Трампа признал свою вину
Суд: Первый из обвиняемых по делу Трампа о вмешательстве в выборы признал вину
Американец Скотт Холл признал свою вину по делу экс-президента США Дональда Трампа о предполагаемом вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Трансляция заседания велась на сайте местного суда.
В материалах дела говорится, что проживающий в Атланте 59-летний Холл работает поручителем по залогам. Следствие считает, что он пытался совершить свой преступный умысел в округе Кофи в Джорджии, где он вмешался в работу электронных систем для голосования.
Стоит отметить, что прокуратура предъявила американцу семь обвинений, среди которых создание преступной группировки для вмешательства в электоральный процесс.
Напомним, в начале августа Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Экс-лидер США подсчитал, что суммарно ему грозит 561 год тюрьмы. Все уголовные дела он считает сфабрикованными.
Flickr / Trump White House Archiv