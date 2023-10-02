Производитель Bayraktar допустил поставку Украине улучшенной версии дрона
Baykar Defence: Киев может получить улучшенную версию беспилотников Bayraktar
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Обложка © baykartech.com
Украина может получить улучшенную модификацию беспилотников Bayraktar. Об этом со ссылкой на главу турецкой компании Baykar Defence пишет издание УНИАН.
"Что касается Bayraktar Akinci, этот вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно", — рассказал Халук Байрактар, подчеркнув, что на сегодняшний день производство дронов для Незалежной работает круглосуточно.
Накануне один из украинских беспилотников пытался атаковать город Сочи. БПЛА был подавлен силами ПВО, упал и взорвался, никто не пострадал. При этом Лайф писал, что, вероятно, до российского курорта долетел именно Bayraktar.