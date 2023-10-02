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2 октября, 05:53

Производитель Bayraktar допустил поставку Украине улучшенной версии дрона

Baykar Defence: Киев может получить улучшенную версию беспилотников Bayraktar

<p>Турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Обложка © <a href="https://baykartech.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">baykartech.com</a></p>

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Обложка © baykartech.com

Украина может получить улучшенную модификацию беспилотников Bayraktar. Об этом со ссылкой на главу турецкой компании Baykar Defence пишет издание УНИАН.

"Что касается Bayraktar Akinci, этот вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно", — рассказал Халук Байрактар, подчеркнув, что на сегодняшний день производство дронов для Незалежной работает круглосуточно.

Накануне один из украинских беспилотников пытался атаковать город Сочи. БПЛА был подавлен силами ПВО, упал и взорвался, никто не пострадал. При этом Лайф писал, что, вероятно, до российского курорта долетел именно Bayraktar.

Турецкие ударные дроны Bayraktar будут производить в Саудовской Аравии

Турецкие ударные дроны Bayraktar будут производить в Саудовской Аравии

Максим Плетнёв
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