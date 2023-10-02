Производитель Bayraktar допустил поставку Украине улучшенной версии дрона

Украина может получить улучшенную модификацию беспилотников Bayraktar. Об этом со ссылкой на главу турецкой компании Baykar Defence пишет издание УНИАН.

"Что касается Bayraktar Akinci, этот вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно", — рассказал Халук Байрактар, подчеркнув, что на сегодняшний день производство дронов для Незалежной работает круглосуточно.