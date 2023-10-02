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2 октября, 06:38

Десять человек погибли в результате обрушения крыши церкви в Мексике

<p>Крыша церкви рухнула на головы прихожан в Мексике. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Aktualite_fr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Aktualite_fr</a></p>

Крыша церкви рухнула на головы прихожан в Мексике. Обложка © Twitter / Aktualite_fr

Крыша церкви рухнула на головы прихожан во время причастия в штате Тамаулипас в Мексике. Об этом сообщило Министерство безопасности региона в соцсети Х (бывший Twitter).

Крыша церкви рухнула на головы прихожан в Мексике. Видео © Twitter /vvhiplash374 / LoQuePasaEnNL / TodayOnGlobe

Всё произошло в городе Сьюдад-Мадеро. По одной из версий, причиной трагедии могла стать неисправность конструкции. Точное количество находящихся в церкви прихожан не сообщается, однако количество пострадавших уже превысило полсотни. Также известно о десяти погибших.

"Сообщается о десяти погибших и 60 пострадавших, из которых 23 госпитализированы, двое с серьёзными травмами", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Губернатор штата Америко Вильяреаль уже выразил соболезнования семьям погибших и местному сообществу, а также направил на место ЧП для координации спасательных работ глав регионального МВД, службы гражданской защиты и Минздрава. В настоящее время там продолжается разбор завалов.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Индонезии, в провинции Западный Калимантан, рухнул подвесной мост, под которым в этот момент находились десятки людей. За день до этого все жители страны отмечали День независимости, поэтому там оказалось так много отдыхающих. В итоге пострадало более трёх десятков человек.

Николь Вербер
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