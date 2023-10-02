Десять человек погибли в результате обрушения крыши церкви в Мексике

Крыша церкви рухнула на головы прихожан во время причастия в штате Тамаулипас в Мексике. Об этом сообщило Министерство безопасности региона в соцсети Х (бывший Twitter).

Крыша церкви рухнула на головы прихожан в Мексике. Видео © Twitter /vvhiplash374 / LoQuePasaEnNL / TodayOnGlobe

Всё произошло в городе Сьюдад-Мадеро. По одной из версий, причиной трагедии могла стать неисправность конструкции. Точное количество находящихся в церкви прихожан не сообщается, однако количество пострадавших уже превысило полсотни. Также известно о десяти погибших.

"Сообщается о десяти погибших и 60 пострадавших, из которых 23 госпитализированы, двое с серьёзными травмами", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Губернатор штата Америко Вильяреаль уже выразил соболезнования семьям погибших и местному сообществу, а также направил на место ЧП для координации спасательных работ глав регионального МВД, службы гражданской защиты и Минздрава. В настоящее время там продолжается разбор завалов.