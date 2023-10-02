Названа страна, которая после начала СВО чаще всех отказывала РФ в правовой помощи

Швейцария чаще других стран отказывала России в правовой помощи после начала СВО, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Генпрокуратуру РФ. Указывается, что всего с января по сентябрь 2023 года иностранные государства отказались исполнять 32 таких запроса, причём 28 решений были продиктованы политическими мотивами.

Более того, настоящим рекордсменом по отказам стала именно Швейцария: на неё пришлось 22 отказа. В Минюсте страны объяснили это "наивысшим сомнением" в готовности России соблюдать гарантии или другие международно-правовые обязательства в связи с оказываемой помощью. Меньше всех отказывала прибалтийская Латвия — четыре раза.

Официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов связал нежелание вышеназванных государств сотрудничать с русофобией. Он напомнил, что Россия продолжает международно-правовое сотрудничество, а с начала 2023 года в РФ выдали 111 обвиняемых, причём 32 — из стран дальнего зарубежья.