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2 октября, 07:14

В ЛНР поймали шпиона, собиравшего для Киева данные о российских военных

ФСБ: В ЛНР задержали мужчину, собиравшего для Киева данные о ВС РФ

В Луганской Народной Республике задержан местный житель, собиравший для украинской стороны данные о местах дислокации и передвижении Народной милиции и ВС России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСБ.

"Установлено, что уроженец города Рубежное с целью оказания содействия вооружённым формированиям Украины по заданию лица, действующего в интересах иностранной разведки, осуществил сбор и передачу сведений военного характера, а именно данных о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ", рассказали там.

Фигурант задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж" (ст. 276 УК РФ), по которой ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Ранее в крымской Керчи задержали 45-летнего местного жителя, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами. Он снимал перемещения военной техники в направлении зоны проведения СВО и передавал сведения через закрытые каналы связи. Мужчина находится под стражей.

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ТАСС / Александр Река

Матвей Константинов
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