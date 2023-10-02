В ЛНР поймали шпиона, собиравшего для Киева данные о российских военных
ФСБ: В ЛНР задержали мужчину, собиравшего для Киева данные о ВС РФ
В Луганской Народной Республике задержан местный житель, собиравший для украинской стороны данные о местах дислокации и передвижении Народной милиции и ВС России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСБ.
"Установлено, что уроженец города Рубежное с целью оказания содействия вооружённым формированиям Украины по заданию лица, действующего в интересах иностранной разведки, осуществил сбор и передачу сведений военного характера, а именно данных о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ", — рассказали там.
Фигурант задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж" (ст. 276 УК РФ), по которой ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в крымской Керчи задержали 45-летнего местного жителя, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами. Он снимал перемещения военной техники в направлении зоны проведения СВО и передавал сведения через закрытые каналы связи. Мужчина находится под стражей.
ТАСС / Александр Река