В ЛНР поймали шпиона, собиравшего для Киева данные о российских военных

В Луганской Народной Республике задержан местный житель, собиравший для украинской стороны данные о местах дислокации и передвижении Народной милиции и ВС России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСБ.

"Установлено, что уроженец города Рубежное с целью оказания содействия вооружённым формированиям Украины по заданию лица, действующего в интересах иностранной разведки, осуществил сбор и передачу сведений военного характера, а именно данных о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ", — рассказали там.

Фигурант задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж" (ст. 276 УК РФ), по которой ему грозит до 20 лет лишения свободы.