Отмотавший десять лет убийца сбежал из колонии под Тверью

В Тверской области разыскивают заключённого, сбежавшего из колонии-поселения в городе Бежецке. По данным SHOT, речь идёт о 38-летнем Андрее Васильеве, осуждённом в 2013 году мурманским судом на 12 лет за убийство. Первое время он сидел в ИК строгого режима, однако за хорошее поведение режим был смягчён.

Отсутствие заключённого заметили накануне в шесть утра. На данный момент его ищут более ста сотрудников ФСИН, ориентировки на беглого зэка разосланы по постам ДПС. В ходе поисков был проверен дом в деревне Шишково-Дуброво, где Андрей был зарегистрирован до отсидки, однако там никого не оказалось. Заключённому оставалось сидеть два года.