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2 октября, 07:34

Отмотавший десять лет убийца сбежал из колонии под Тверью

SHOT: В Тверской области ищут отсидевшего 10 лет убийцу, сбежавшего из колонии

В Тверской области разыскивают заключённого, сбежавшего из колонии-поселения в городе Бежецке. По данным SHOT, речь идёт о 38-летнем Андрее Васильеве, осуждённом в 2013 году мурманским судом на 12 лет за убийство. Первое время он сидел в ИК строгого режима, однако за хорошее поведение режим был смягчён.

Отсутствие заключённого заметили накануне в шесть утра. На данный момент его ищут более ста сотрудников ФСИН, ориентировки на беглого зэка разосланы по постам ДПС. В ходе поисков был проверен дом в деревне Шишково-Дуброво, где Андрей был зарегистрирован до отсидки, однако там никого не оказалось. Заключённому оставалось сидеть два года.

В Иркутске задержали сбежавшего из колонии киллера, который не хотел возвращаться домой

В Иркутске задержали сбежавшего из колонии киллера, который не хотел возвращаться домой

Лайф рассказывал, что в Хабаровском крае арестованный гражданин Таджикистана сбежал из спецприёмника, проявив чудеса акробатики. Во время прогулки мужчина подтянулся на решётке, прыгнул через забор и дал дёру. Вскоре его задержали.

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Матвей Константинов
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