Биолог рассказал, как выжить из квартиры нежеланных усатых "соседей"
Биолог Москаев: Средства от тараканов лучше покупать напрямую у производителя
Иногда после отпусков в доме или квартире может ждать неожиданный сюрприз в виде тараканов. Зачастую они появляются после того, как соседи провели дезинсекцию. О том, как избавиться от нежеланных подселенцев, Лайфу рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев.
"Тараканы являются механическими переносчиками возбудителей кишечных инфекций, а их экскременты и сухие шкурки после линьки могут вызывать аллергическую реакцию в виде дерматита, бронхиальной астмы и ринита", — предупредил эксперт.
Насекомые селятся в местах, удовлетворяющих их биологическим потребностям, поэтому это первое, что нужно ограничить: исключить доступ к воде, устранить возможные "подтекания", убрать с пола тряпки, ковры, организовать проветривание ванной комнаты и т.д. Также под контроль стоит взять еду (крошки в обеденной зоне, утилизацию остатков и мусорное ведро) и места их размножения — там стоит своевременно проводить мелкий ремонт, заделывать щели и трещины, особенно в стенах с облицовочной плиткой, а также не закрывать стены и потолок декоративной обшивкой.
"Ещё одна проблема — это избавиться от тараканов надолго или предотвратить повторный занос этих насекомых в квартиру. Тут важно не только осматривать принесённые из магазинов, особенно в картонной таре, покупки, но и обработать инсектицидами, в том числе и контактными препаратами, вентиляционные отверстия и решётки", — пояснил Москаев.
По его словам, истребительные мероприятия дают эффект, если все заселённые тараканами помещения обрабатывают одновременно — в один день или в течение нескольких дней подряд. Можно договориться с соседями о санитарном дне 1–2 раза в месяц. А тем, кто не хочет обращаться к дезинсекторам, наш собеседник раскрыл один секрет. Для травли тараканов можно использовать магазинные средства, однако зачастую на прилавках представлены подделки или неправильно хранящаяся продукция.
"Поэтому лучший совет, который я могу дать, это покупать средства для борьбы с тараканами у производителя напрямую", — заключил биолог.
А ранее Лайф предупреждал читателей о клещах, которые активизируются тёплой осенью. Если же укуса насекомого избежать не удалось, то стоит помнить, что на анализ его нужно сдать не позднее суток после укуса. Причём недооценивать опасность нельзя, поскольку клещи являются переносчиками возбудителей опасных болезней, в том числе энцефалита.
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