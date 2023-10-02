Биолог рассказал, как выжить из квартиры нежеланных усатых "соседей"

Иногда после отпусков в доме или квартире может ждать неожиданный сюрприз в виде тараканов. Зачастую они появляются после того, как соседи провели дезинсекцию. О том, как избавиться от нежеланных подселенцев, Лайфу рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев.

"Тараканы являются механическими переносчиками возбудителей кишечных инфекций, а их экскременты и сухие шкурки после линьки могут вызывать аллергическую реакцию в виде дерматита, бронхиальной астмы и ринита", — предупредил эксперт.

Насекомые селятся в местах, удовлетворяющих их биологическим потребностям, поэтому это первое, что нужно ограничить: исключить доступ к воде, устранить возможные "подтекания", убрать с пола тряпки, ковры, организовать проветривание ванной комнаты и т.д. Также под контроль стоит взять еду (крошки в обеденной зоне, утилизацию остатков и мусорное ведро) и места их размножения — там стоит своевременно проводить мелкий ремонт, заделывать щели и трещины, особенно в стенах с облицовочной плиткой, а также не закрывать стены и потолок декоративной обшивкой.

"Ещё одна проблема — это избавиться от тараканов надолго или предотвратить повторный занос этих насекомых в квартиру. Тут важно не только осматривать принесённые из магазинов, особенно в картонной таре, покупки, но и обработать инсектицидами, в том числе и контактными препаратами, вентиляционные отверстия и решётки", — пояснил Москаев.

По его словам, истребительные мероприятия дают эффект, если все заселённые тараканами помещения обрабатывают одновременно — в один день или в течение нескольких дней подряд. Можно договориться с соседями о санитарном дне 1–2 раза в месяц. А тем, кто не хочет обращаться к дезинсекторам, наш собеседник раскрыл один секрет. Для травли тараканов можно использовать магазинные средства, однако зачастую на прилавках представлены подделки или неправильно хранящаяся продукция.

"Поэтому лучший совет, который я могу дать, это покупать средства для борьбы с тараканами у производителя напрямую", — заключил биолог.