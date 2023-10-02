В Таиланде питон заполз на чердак дома, съел кошку и рухнул в комнату ребёнка

В Таиланде четырёхметровый питон заполз на чердак одного из домов, съел кошку хозяев, а потом провалился в комнату. Жуткую историю рассказывает издание The Thaiger.

33-летняя жительница провинции Аюттхая Чонисара Руйинат проснулась от громкого звука в комнате племянника. Она прибежала туда и увидела большую дыру в потолке. Женщина сразу заподозрила, что дело может быть в змее. Разбудив мальчика и уведя его из комнаты, она вызвала спасателей.

Змею удалось найти под шкафом. Судя по её раздувшимся бокам, она успела что-то съесть. Хозяйка дома пересчитала своих кошек и не нашла одну из них, которая была редкой и дорогой породы као-мани. Женщина полагает, что питон приполз несколько дней назад и разместился на чердаке, так как кошки последнее время вели себя беспокойно и громко кричали по ночам.

Питона длиной четыре метра и весом десять килограммов осмотрели ветеринары, после чего отвезли в джунгли и отпустили на волю.