Челябинский второклассник порвал щёку о железный штырь в школьном туалете

В Кыштыме Челябинской области второклассник порвал щёку при посещении школьного туалета. Об этом пишет паблик "Мой Кыштым" со ссылкой на газету "Кыштымский рабочий". По словам Ольги, мамы мальчика, всё произошло в СОШ № 3.

"Он пошёл в туалет, а там у кабинки не было дверной ручки. Вместо неё торчал штырь. Другой мальчик был в кабинке, а потом с силой открыл дверь. Как раз в это время мой сын подошёл к той самой двери. Штырь попал прямо в щёку и разорвал её", — поделилась женщина.

Школьный медик остановила кровь, обработала рану и заклеила её пластырем, а сотрудники школы в этом время прикрутили дверную ручку на положенное место и отмыли пол в туалете. По всей видимости, от крови. Мама отвезла сына в приёмный покой хирургии, где его осмотрели, наложили четыре шва, а также назначили антибиотики и предписали приходить на перевязки.

Далее — поездка в отдел полиции, где правоохранители выслушали эту историю и узнали от мальчика, что в момент ранения дверь была без ручки. Женщина возмущена тем, что должен был пострадать ребёнок, чтобы её в итоге установили.

"Если бы мой сын был чуть ниже ростом, то этот штырь попал бы ему в глаз или в висок. Страшно подумать, что могло быть ещё хуже. А на лице теперь шрам останется", — указала она.

По словам Ольги, состоянием здоровья мальчика поинтересовалась только его классная руководительница, а директор школы даже не извинилась. Семья намерена добиваться компенсации в суде.