В Москве клиентка обвинила массажиста в изнасиловании

По данным SHOT , 26-летняя жительница Красногорска в субботу поехала расслабиться в салон недалеко от Цветного бульвара. Массажистом оказался мужчина. Клиентка уверяет, что прямо в процессе процедуры он стал массировать её интимные места, а потом изнасиловал. Сразу после такого "сеанса" посетительница пошла прямиком в полицию.

А ранее в Москве 25-летняя фотомодель обвинила массажиста салона в домогательствах, а само заведение — в финансовом мошенничестве на 600 тысяч рублей. По словам пострадавшей, речь шла о рекламном сотрудничестве, в обмен ей пообещали скидки на бьюти-процедуры. В назначенный день девушка пришла на "бесплатный" массаж и лечебное обёртывание. Мужчина натёр клиентку кремом, после чего неожиданно предложил себя.