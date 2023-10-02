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2 октября, 08:45

В Москве клиентка обвинила массажиста в изнасиловании

В Москве клиентка салона тайского массажа обвинила массажиста в изнасиловании. Полиция проводит проверку.

По данным SHOT, 26-летняя жительница Красногорска в субботу поехала расслабиться в салон недалеко от Цветного бульвара. Массажистом оказался мужчина. Клиентка уверяет, что прямо в процессе процедуры он стал массировать её интимные места, а потом изнасиловал. Сразу после такого "сеанса" посетительница пошла прямиком в полицию.

В Белгородской области школьница обвинила массажиста в домогательствах

В Белгородской области школьница обвинила массажиста в домогательствах

А ранее в Москве 25-летняя фотомодель обвинила массажиста салона в домогательствах, а само заведение — в финансовом мошенничестве на 600 тысяч рублей. По словам пострадавшей, речь шла о рекламном сотрудничестве, в обмен ей пообещали скидки на бьюти-процедуры. В назначенный день девушка пришла на "бесплатный" массаж и лечебное обёртывание. Мужчина натёр клиентку кремом, после чего неожиданно предложил себя.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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