Украинская певица Анна Asti получила российский паспорт. По данным телеграм-канала "Светский хроник", от украинского гражданства популярная исполнительница отказалась.

Ещё в 2021 году бывшая солистка группы Artik & Asti в интервью журналистке Ксении Собчак призналась, что у неё была возможность стать гражданкой РФ в 2020-м благодаря браку с российским бизнесменом Станиславом Юркиным. Однако тогда Анна не стала рубить сплеча и решила повременить из-за риска больше никогда не попасть на родину.

"Там у меня вся семья, которую я часто навещаю. Хочу спокойно ездить к маме, обнимать её", — говорила тогда исполнительница хитов "По барам" и "Истеричка".