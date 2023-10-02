В Госдуме иностранное ПО заменят на отечественный софт

В Госдуме ожидается импортозамещение программного обеспечения. Как рассказал глава Комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, вместо иностранного софта будет поставлен отечественный.

По его словам, вопрос об импортозамещении поднял председатель палаты Вячеслав Володин. В программу, которая была инициирована лично им, входят и закупки отечественного софта, в том числе операционных систем и офисных пакетов. Как подчеркнул Хинштейн, наши разработчики предлагают хорошие решения, написанные с учётом всех национальных стандартов, в том числе и безопасности.

"Я хорошо знаком с ОС Astra Linux и пакетом "Мой офис" и не вижу никаких трудностей при переходе на них с Windows и Microsoft Office", — приводит его слова РИА "Новости".

Напомним, ранее СМИ писали, что в Госдуме приобрели почти две тысячи лицензий отечественных аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office.