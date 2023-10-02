Врач перечислил самые необычные причины кашля, которые непросто выявить

Длительный кашель может говорить о болезнях сердца и ЖКТ. Об этом предупредил врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой". Однако специалист заметил, что основной причиной кашля остаются патологии лёгких.

"В первую очередь необходимо исключить заболевания лёгких и дыхательных путей. Это наиболее частая причина длительного кашля. Причиной могут быть инфекция или аллергия", — сказал Кондрахин.

Врач рассказал, что кашель может возникать из-за деятельности, связанной с долгими разговорами. Также он раскрыл, что недуг может быть симптомом развития онкологического заболевания из-за курения. Тогда кашель чаще наступает утром. Кардиолог рассказал, что если врач не ставит болезней лёгких, то причина может скрываться в сердце.

"Сердце плохо перекачивает кровь, она застаивается в лёгких, и возникает повышение артериального давления, которое провоцирует рефлекторный кашель. При этом на рентгенографии не выявляются инфекционные и другие заболевания дыхательных путей", — рассказал эксперт.

Врач предупредил, что проблемы с ЖКТ также могут сказываться на состоянии. Если кислота из желудка выбрасывается обратно, она может попадать в дыхательные пути, провоцируя кашель.

Кардиолог рассказал, что сложнее всего выявить психологический кашель. Обычно он проявляется, когда человек нервничает. Врач отметил, что, если кашель не проходит дольше месяца, надо срочно бежать к врачу.