Нынешний уровень консолидации общества вокруг президента России Владимира Путина исключает возможность повторения событий 1993 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав по просьбе журналиста "Мечты Запада" предположения о повторении кризиса.

"Я думаю, что уровень консолидации нашей страны вокруг президента, уровень консолидации страны в целом является залогом того, что повторение таких ситуаций невозможно", — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что специального обращения главы государства по случаю годовщины, отмечаемой сегодня, не планируется. Он подчеркнул, что штурм Белого дома — неотъемлемая часть новейшей истории России и "мы вместе прошли через тёмные времена, вынесли необходимые уроки".

"Анализ уроков тех дней начался не сегодня, а фактически сразу после завершения [тех событий]. Конечно, все мы сделали выводы из той ситуации", — добавил он.

Напомним, с 21 сентября по 4 октября 1993 года в России разгорелся острый внутриполитический кризис, которому предшествовал указ бывшего президента Бориса Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета, практически сразу признанного Конституционным судом противоречащим основному закону. В течение следующих дней на улицах Москвы проходили массовые протесты и столкновения с милицией. Кульминацией кризиса стал штурм Белого дома — нынешнего здания Правительства России.