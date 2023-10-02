Засос или пластика?: Киркоров вышел в свет со следами "бурной ночи" на шее, которые не скрыл даже грим

Знаменитый российский поп-исполнитель Филипп Киркоров совершил очередной выход в свет в прекрасном расположении духа — посетил вечеринку бывшей солистки группы Artik & Asti Анны Асти в честь запуска её лейбла Fenix Music. И сразу приковал к себе всеобщее внимание очень похожим на засос крупным кровоподтёком, который не удалось скрыть гримом.

Певец не стал распространяться о том, как посадил на шею такую гематому. Впрочем, славы схимника за артистом никогда не водилось. Некоторые из гостей вечеринки, на которой Киркоров засветил засос, предположили, что дело вовсе не в бурной ночи, а в последствиях косметологических процедур. Как раз их король российской поп-эстрады в секрете не хранит и всегда нахваливает хирурга, который делает ему пластику.

"Он на сегодня — мое всё. Кто бы что ни говорил, но для меня он тот человек, благодаря которому я имею мотивацию и желание что-то делать, творить и существовать на сцене так, как я это делал тридцать лет назад. Именно он сегодня дал мне вдохновение и возможность выходить на сцену в той форме, в которой я когда-то был", — поделился Киркоров, его цитирует МК.