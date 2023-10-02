Туристка разбилась насмерть после падения со 100-метрового обрыва в Сочи из-за тяжёлого рюкзака
Туристка сорвалась с обрыва и погибла во время похода по Кавказскому заповеднику
В Кавказском заповеднике в Сочи туристическая группа свернула с проложенного маршрута, после чего одна из участниц сорвалась с обрыва. К приезду спасателей пострадавшая скончалась. Об этом сообщается на сайте российского заповедника имени Х.Г. Шапошникова.
В группе было двое мужчин и девушка. Они оформили пропуск на маршрут до лагеря Холодный. Однако после первой ночёвки компания свернула с проложенной туристической тропы в сторону горного массива Псеашхо. На одном из привалов девушка села на камень прямо у 100-метрового обрыва. Однако под весом тяжёлого рюкзака она потеряла равновесие и упала вниз.
Пострадавшая пролетела не менее ста метров и самостоятельно встать уже не смогла. Мужчины бросились к ней на помощь, затем вызвали спасателей, которые смогли добраться до группы только к ночи. К этому времени пострадавшая умерла от полученных травм.
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ТАСС / Артур Лебедев