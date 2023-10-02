Кошатникам объяснили, когда шерстяного обжору пора сажать на диету

Если вы заметили, что коту сложно передвигаться, у него появилась одышка, да и в целом пушистик не выглядит подтянутым, не спешите морить его голодом. Эксперты рассказали, что существуют специальные ветеринарные диетологи, которые назначат диету и помогут питомцу привести себя в форму.

"Беспокоиться стоит в тех случаях, когда вы не можете прощупать рёбра и позвоночник животного или заметили раннюю одышку во время прогулок и непредусмотренные стандартом породы складки на теле", — рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с kp.ru.

Определить ожирение у пушистика можно по животу — он должен быть подтянутый, должна быть видна талия. Рёбра должны прощупываться, основание хвоста не должно иметь утолщения.

"Каждая порода разная по своей конституции: у котов-абиссинцев и ориенталов приветствуется поджарость. А экзоты, британцы и шотландцы должны быть пухленькими, именно так они выглядят хорошо", — объясняет ветеринарный врач, зоопсихолог Ангелина Сиротина.

Если же вы всё-таки поняли, что у питомца есть пара лишних килограммов, и решили посадить усатого на диету, то будьте готовы уделять ему больше времени, потому что многие аспекты жизни кота придётся изменить. Сперва диетолог должен посчитать калорийность рациона кота, затем необходимо увеличить нагрузку, добавить больше игр и прогулок. Также можно начать принимать витамины и БАДы, однако в этом случае необходимо проконсультироваться со специалистом, самолечение нельзя заниматься ни в коем случае.