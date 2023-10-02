Виктор Дробыш рассказал, за что ненавидел Наташу Королёву в 80-х

Российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш признался, что в 80-х годах ненавидел эстрадную певицу Наташу Королёву. Об этом он рассказал в шоу "Битва поколений" на ютуб-канале Муз-ТВ.

Заслуженный артист России напомнил, как в конце прошлого века она обрела популярность благодаря известной всем песне "Жёлтые тюльпаны", отметив, что неприязнь к ней испытывали многие его коллеги. Кроме того, им не нравилась бывшая солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина.

"Поэтому я даже уехал в Финляндию, а там Натали Имбрулья, Дженнифер Пейдж. И Клава Кока мне сейчас так сильно их напомнила. Все скандинавско-английские певицы приблизительно таким же голосом пели. Я это очень сильно любил. Для меня самая красивая музыка — скандинавский поп-рок. Как же я могу голосовать за эти "Жёлтые тюльпаны"?" — сказал продюсер, объясняя свой выбор в пользу выступления Клавы Коки с песней "Не зови меня зая", а не Королёвой.