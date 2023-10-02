Курс доллара на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 15 августа

Курс доллара на Московской бирже превысил 99 рублей в первый раз с 15 августа текущего года. Это видно по данным валютных торгов.

По состоянию на 14:23 по Москве курс американской валюты вырос до значения 99,075 рубля, показав рост на 1,13%. К 14:25 доллар торговался уже по цене 99,1 рубля (+1,16%). Параллельно этому евро поднялся до стоимости 104,23 рубля (+0,9%), а юань — до 13,572 рубля (+0,58%).