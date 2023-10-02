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2 октября, 11:50

Курс доллара на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 15 августа

Курс доллара на Московской бирже превысил 99 рублей в первый раз с 15 августа текущего года. Это видно по данным валютных торгов.

По состоянию на 14:23 по Москве курс американской валюты вырос до значения 99,075 рубля, показав рост на 1,13%. К 14:25 доллар торговался уже по цене 99,1 рубля (+1,16%). Параллельно этому евро поднялся до стоимости 104,23 рубля (+0,9%), а юань — до 13,572 рубля (+0,58%).

Глава ВТБ Костин предупредил о курсе доллара в 250 рублей из-за предложения Минэкономразвития

Глава ВТБ Костин предупредил о курсе доллара в 250 рублей из-за предложения Минэкономразвития

С 1 октября в России начали действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров. Они привязаны к курсу рубля. Лайф рассказывал о том, что это значит для потребителей и как скажется на стоимости основных товаров внутри страны.

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Юрий Лысенко
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